الطقس في الرياض .. عواصف رعدية مفعمة بالأمطار تعبر غرب وجنوب العاصمة

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت خرائط الطقس عواصف رعدية محملة بالأمطار تجوب سماء غرب وجنوب الرياض التي شهدت اليوم هطول أمطار غزيرة.

ونشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند صورا لخرائط الطقس توضح حركة الرياح واتجاهها.

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يشهد الطقس في الرياض حالة من عدم الاستقرار بسبب هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تستمر لساعات.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت بشأن الطقس في الرياض هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وليس الطقس في الرياض فقط غير المستقر، حيث تشهد أيضًا بعض المناطق نفس الحالة، ومنها المدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وعلى مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية.

وتأتي حالة عدم الاستقرار بالنسبة إلى الطقس في الرياض بعد تقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة والغبار ضربت المنطقة أمس.

من جهته، دعا الدفاع المدني الجميع لأخذ الحيطة والحذر من الطقس في الرياض خاصةً في الأماكن المفتوحة والطرق والابتعاد عن مجاري الأودية واتباع تعليماته في مثل هذه الحالات.