حفل موحد لخريجي وخريجات جامعة الشمالية .. الاثنين

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - عرعر

Advertisements

يرعى بمشيئة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية ـــ حفظه الله ـــ فعاليات حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية، والذي سيقام بمشيئة الله تعالى في يوم الاثنين 10/8/1440هـ الموافق 15/4/2019م، في تمام الساعة التاسعة مساءً في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.

وسوف يكون الحفل موحداً لخريجي وخريجات الجامعة، حيث تم وضع الترتيبات اللازمة لذلك والتي تضمن ظهور الحفل بالمظهر اللائق به، فقد تم تخصيص جهة من المدرجات للطلاب، بينما ستكون الجهة الأخرى للطالبات، وستكون مسيرة الخريجين مقتصرة على الطلاب فقط دون الطالبات، وسيكون هناك تكريم للطلاب والطالبات الأوائل والحاصلين على جوائز في المؤتمرات العلمية، وقد شكلت الجامعة لهذا الحفل العديد من اللجان المختصة الكفيلة بإنجاحه، وستفتح الجامعة المجال لأولياء الأمور وأمهاتهم لحضور حفل التخرج ومشاركة أبنائهم هذه الفرحة، كما أهابت الجامعة بجميع الخريجين مراجعة عمادة شؤون الطلاب لاستلام مشالح التخرج وبالنسبة للخريجات فعليهن مراجعة كلياتهن لاستلام أرواب التخرج.

وقد عبر مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري، عن عظيم شكره لسمو أمير المنطقة لتفضله برعاية هذا الحفل ومشاركته لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات فرحتهم بهذا اليوم الذي تحتفي فيه الجامعة بتخريج هذه الدفعة من طلبتها، مشيراً إلى أن هذه الرعاية من سموه تجسد مدى الترابط بين سموه وطلبة الجامعة، ودعمه للمسيرة العلمية في المنطقة وما تلقاه الجامعة من اهتمام ومتابعة شخصية من سموه الكريم.

وبهذه المناسبة قدم معاليه التهنئة لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح ليسهموا في خدمة وطنهم بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـــ حفظهم الله ـــ الذين وضعوا نصب أعينهم تطوير التعليم في المملكة للنهوض بالبلاد والمجتمع إلى مصاف الدول المتقدمة بعون الله.