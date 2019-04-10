هدف يودع 430 مليون ريال في حسابات مستفيدي حافز

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - واس

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، اليوم، أكثر من 430 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 284 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر رجب المنصرم 1440هـ، وتمثل دفعة شهر مارس 2019م.

وكشف “هدف”، أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل تجاوز 147 ألف مستفيد ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل أكثر من 136 ألف مستفيد ومستفيدة، مبيناً أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر رجب، بلغ 13910 مستفيدين ومستفيدات منهم 7619 من الإناث و6291 من الذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

وحرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.