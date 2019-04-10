حساب المواطن يبدأ تسجيل دورة يونيو

2019-04-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

يواصل حساب متابعات الخليج 365 التسجيل في الدفعة الـ19 التي سيتم إيداعها في يونيو المقبل إن شاء الله.

وأنهى حساب متابعات الخليج 365 اليوم التسجيل في الدفعة الـ18 التي من المقرر أن تودع في حسابات المستفيدين المؤهلين في العاشر من الشهر المقبل.

وسيسبق إيداع الدعم الإعلان عن نتائج الأهلية كما هو متبع في كل دورة.

وتتم مطابقة بيانات المستفيدين مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية لضمان وصول دعم حساب متابعات الخليج 365 إلى مستحقيه.

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وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أودع اليوم 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة السابعة عشرة لشهر أبريل من العام الجاري.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 10.6 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 84% متخطيًا عددهم حاجز الـ 12.5 مليون مستفيد وتابع ، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية 40 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ17 دفعة أكثر من 318 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر أبريل أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وبيّن القحطاني أن مكونات الدعم في البرنامج تتمحور حول التغير في أسعار الطاقة والأثر المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على سلة الأغذية، حيث يقوم البرنامج بتغطية فرق الزيادة المُقر قبل تطبيقه، داعيًا المستفيدين لاستخدام حاسبة الدعم التقديرية للتأكد من مقدار الدعم وذلك من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط (هنا).