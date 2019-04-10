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2019-04-10 الإطاحة بوافد يدير معملاً لتصنيع الخمور في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض نجحت شرطة الرياض في القبض على وافد مخالف لنظامي الإقامة والعمل، من الجنسية اليمنية، لتورطه في إدارة نشاط لتصنيع وترويج الخمور من منزل قديم بحي العود.

كما ضبطت شرطة الرياض معملاً متكاملاً لإنتاج الخمور.









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