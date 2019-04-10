“الأرصاد” في تنبيهات متقدمة: هطول أمطار رعدية على هذه المناطق بالمملكة

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤي الأفقية على عدد من مناطق المملكة.

وشمل التنبيه الأول منطقة مكة المكرمة “تربة، رنية، الأجزاء المجاورة لها”، على أن تبدأ الحالة في تمام 3.15 دقيقة وتستمر حتى السابعة مساء اليوم الأربعاء.

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وذكر التنبيه الثاني منطقة عسير “بيشة، تثليث، سراة، عبيدة، الحرجة، ظهران، الجنوب، الربوعة، الأجزاء المجاورة”، على أن تبدأ الحالة في تمام 3.15 دقيقة حتى السابعة مساء اليوم الأربعاء.

وجاء التنبيه الثالث على منطقة القصيم “الرس، عنيزة، بريدة، النبهانية، عقلة الصقور، الفوارة، الأجزاء المجاورة”، على أن تبدأ الحالة في تمام 3.20 دقيقة وتستمر حتى السابعة مساء اليوم الأربعاء.