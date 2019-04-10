الان تتابع “التعليم”: إيقاف الالتحاق بالمنح الدراسية.. وتقييم الأكاديميين وصلاحية المعلمين “إلكترونيا” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

بدأت وزارة التعليم، العمل على عدة برامج إلكترونية جديدة ضمن خطتها للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الشاملة من خلال تحويل جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى خدمات إلكترونية وذلك لرفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة والحصول على رضا المستفيد النهائي.

وتسهم الخدمات الجديدة في الارتقاء بالأداء وأحكام الرقابة بشكل إلكتروني، ورفع كفاءة التشغيل بشكل متميز. ومن أبرز الخدمات الجديدة ​​إيقاف المنح الدراسية والالتحاق بها، وتقييم الأكاديميين وصلاحية المعلمين إلكترونيا.

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة، خدمة تعاقد، لتمكين مؤسسات التعليم الجامعي السعودية من تقييم الأكاديميين غير السعوديين المتعاقدين مع أي من مؤسسات التعليم الجامعي السعودية.

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كما تشمل خدمة إيقاف منحة، تُمكن الجهات التعليمية الأهلية من رفع بيانات الطلاب أو الطالبات ذوي المستويات المتدنية دراسياً لإيقاف حصولهم على المنحة الدراسية بشكل مؤقت لإدارة المنح الدراسية في الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي، كما يمكن للطالب أو الطالبة استعادة المنحة الدراسية الممنوحة مسبقاً في حال تحسن مستواه في الفصل الذي يليه.

ومن ضمنها، خدمة تجديد ترخيص، حيث يُمكن المستثمرين من الحصول على تجديد لترخيص منتهي الصلاحية للمدارس الأهلية، ويتم الحصول عليه من قبل إدارات التربية والتعليم في محافظات ومناطق المملكة المختلفة، ويوجد بعض الشروط والضوابط يجب مراعاتها وقت التقديم على الخدمة.

وكذلك خدمة صلاحية معلم، لتمكين العاملين في المدراس الأهلية من الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة داخل أروقة المدرسة، ويتم الحصول عليه من قبل إدارات التربية والتعليم في محافظات ومناطق المملكة المختلفة، ويوجد بعض الشروط والضوابط حسب التخصص والوظيفة يجب مراعاتها وقت التقديم على الخدمة

وأخيرا خدمة ترشيح، للحصول على منحة للسعوديين، وخدمة طلب ترشيح تُمكن الجهات التعليمية الأهلية من رفع بيانات الطلاب أو الطالبات المنطبقة شروط الحصول على منحة دراسية عليهم وإرفاق ما يُثبت ذلك كالسجل الأكاديمي والمواد المسجلة الفصلية ليتم التحقق من مصداقيتها لإدارة المنح الدراسية في الإدارة العامة للتعليم العالي الأهلي.