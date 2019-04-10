الإثنين.. أول حفل موحد للخريجين والخريجات بجامعة الحدود الشمالية

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

يرعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، فعاليات حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب وطالبات الجامعة، الإثنين المقبل، بمدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.

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وقالت الجامعة، إن الحفل سيكون موحدًا لخريجي وخريجات الجامعة، وتم وضع الترتيبات اللازمة لذلك، لضمان ظهور الحفل بالمظهر اللائق به، إذ تم تخصيص جهة من المدرجات للطلاب، بينما ستكون الجهة الأخرى للطالبات، وستكون مسيرة الخريجين مقتصرة على الطلاب فقط دون الطالبات، فضلًا عن تكريم الطلاب والطالبات الأوائل والحاصلين على جوائز في المؤتمرات العلمية.

وشكلت الجامعة، عددًا من اللجان المختصة لهذا الحفل، كما تفتح الجامعة المجال لأولياء الأمور لحضور حفل التخرج ومشاركة أبنائهم فرحتهم.

وأهابت الجامعة، بجميع الخريجين مراجعة عمادة شؤون الطلاب لتسلم مشالح التخرج، أما بالنسبة للخريجات فعليهن مراجعة كلياتهن لتسلم أرواب التخرج.