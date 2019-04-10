شكرا لقرائتكم خبر عن 112 مليون ريال لمشاريع في أمانة وبلديات عسير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها)

أنهت أمانة منطقة عسير توقيع عقود مشاريع خدمية للأمانة والبلديات التابعة لها بنحو 112 مليون ريال، اشتملت على مشاريع سلفتة شوارع، ومبان بلدية، وحراسات أمنية، وإعادة تأهيل عدد من الشوارع الرئيسية.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن تكلفة مشاريع الأرصفة والإنارة للمراكز الإدارية بأبها بلغت أكثر من 6 ملايين ريال، ومشروع مسح وتخطيط مدينة أبها لتحسين المشهد الحضري بمبلغ 3 ملايين ريال ومشروع تطوير الطرق والشوارع لبلدية الفرشة بنحو 3 ملايين ريال، ومشروع سفلتة ورصف وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها بخميس مشيط بأكثر من 7 ملايين ريال، ومشروع استكمال مبنى خدمات لبلدية قنا بمبلغ 776.030 ريالا، ومشروع سفلتة ورصف وإنارة وتطوير الطرق بالمخططات وإزالة صخور بمحايل عسير بنحو 14 مليون ريال، ومشروع صيانة شبكات الري بأبها بنحو مليوني ريال، ومشروع الحراسات الأمنية لمبنى البلدية الرئيسي والمرافق في خميس مشيط بمبلغ يزيد على 13 مليون ريال، ومشروع تطوير المناطق السياحية والساحلية بعسير بنحو 50 مليون ريال، ومشروع إعادة تأهيل الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة أبها بأكثر من 8 ملايين ريال، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة ولبلدية أحد رفيدة بأكثر من 4 ملايين ريال.