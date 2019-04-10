شكرا لقرائتكم خبر عن 5.5 مليون تأشيرة عمرة حتى نهاية رجب.. بزيادة 5% والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بلغ عدد القادمين للعمرة لهذا العام 1440، وحتى نهاية شهر رجب 5.102.400 معتمر ومعتمرة بارتفاع نسبته 5% عن الفترة ذاتها من العام الماضي الذي بلغ عدد القادمين فيه 4.838.873 معتمراً ومعتمرة، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 5.545.580 تأشيرة، أكثر بنسبة 5% عن شهر رجب من العام الماضي الذي بلغ عدد التأشيرات فيه 5.278.017 تأشيرة.

وبحسب التقرير الإحصائي الذي نشرته وزارة الحج والعمرة لشهر رجب، فإن حصيلة المغادرين من المعتمرين 4.597.530، بزيادة نسبتها 5.7% على الشهر نفسه في العام الماضي والذي بلغ 4.348.416، في حين بلغ عدد المعتمرين والزوار الموجودين داخل المملكة 504.870، أكثر بنسبة 3% عن عددهم في الموسم الماضي والذي بلغ 490.457، مع متوسط فترة إقامة تراوح بين 13 يوماً في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، في حين كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 8 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.

والحصة الأكبر من المعتمرين وصلوا عبر المنافذ الجوية وعددهم 4.554.937 معتمراً، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 489.879 معتمراً، في حين سجل وصول 57.584 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

وفي شهر رجب من موسم 1440، فإن الفئات العمرية للمعتمرين توزعت على النحو التالي: العمر الأقل من 15 سنة عددهم 366.739، ومن 15 سنة وحتى ما دون 25 سنة 377.409، ومن 25 سنة إلى ما دون 35 سنة 652.668، ومن 35 سنة إلى ما دون 45 سنة 834.645، ومن 45 سنة إلى ما دون 55 سنة 1.001.533، ومن 55 سنة إلى ما دون 65 سنة 1.059.112، أما من يبلغون عمر 65 فأكثر فعددهم 810.294 معتمراً، ومن بين 5.545.580 تأشيرة، فإن عدد الذكور 2.617.921، وعدد الإناث 2.927.659 بغالبية 52.7% جاء منهم 1.863.151 برفقة عائلاتهم، بينما 3.682.429 بشكل فردي.

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وانعكس هذا التنوع على اللغات، بحيث احتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداما كل من: الأوردو، الملاوية، الهندية، العربية، التركية.

وتضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من مرتين، بحيث سجل شهر رجب وجود 10.425 موظفا، منهم 8649 من الذكور، و1776 من الإناث، بزيادة 124% على الشهر نفسه من الموسم الماضي، الذي كان العدد فيه 4643 موظفا، منهم 4039 من الذكور، و604 من الإناث.

أما من حيث الجنسيات الأكثر قدوماً لأداء العمرة فقد جاءت أولا الجنسية الباكستانية 1.185.513، تليها إندونيسيا 795.298، فالهند 495.179، ثم مصر 305.571، وفي المرتبة الخامسة تركيا 242.491، سادسا اليمن 242,351، سابعا ماليزيا 239.726، وثامنا الجزائر 218.923، تاسعا العراق 177.373، وعاشرا الأردن 141.581 تأشيرة.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب العمرة على مدار العام لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الراغبين في أداء مناسك العمرة، كما أطلقت مؤشر العمرة الأسبوعي مطلع العام الهجري الحالي، ويقيس المؤشر أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

ويهدف التقرير الإحصائي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة خلال شهر كامل ومقارنته مع الموسم الماضي بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، وبما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.