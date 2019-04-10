شكرا لقرائتكم خبر عن «أبناء وبنات جمال خاشقجي»: المحاكمة سارية.. والعدالة قائمة.. والمتورطون سينالون العقوبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد أبناء وبنات جمال خاشقجي على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، راعيان لكافة الشعب السعودي الذي نحن منهم، وأفعال الحكمة والكرم نابعة من سمو الأخلاق والإنسانية، وليست جبرا لخطأ أو ذنب، وبالمقابل تربينا على شكر الجميل وعدم نكرانه.

وأكد أبناء وبنات جمال خاشقجي في بيان اليوم (الأربعاء) على أن المحاولات لتشويه سمعته والتعدي على موروثه وإرثه مؤخرا لا أخلاقية وكيدية مثيرة للفرقة، مشيرين إلى أنه كان صحفيا محترما ومواطنا غيورا.

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ولفت أبناء وبنات جمال خاشقجي تفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية، مؤكدين عرضهم آخر التطورات متى ما سمح بذلك قانونيا، وأضاف البيان: «حتى ذلك الحين نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، حيث إننا ورثة جمال خاشقجي -رحمه الله- ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي المخولون بذلك».

ونوه أبناء وبنات جمال خاشقجي على أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية، مؤكدين على أنه لم يسبق لهم لا سابقا ولا حاليا مناقشة أية نوع من أنواع التسوية المزعومة.

وأشار أبناء وبنات جمال خاشقجي إلى أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو ساهم أو اشترك أو كانت له أية علاقة سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة.

وأهاب أبناء وبنات جمال خاشقجي بكل شريف ممن لديه ما يفيد من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، وأضاف البيان: «تحقيق العدالة عمل مقدس وشريف لا يقابل إلا بكل احترام وتقدير، فنحن مؤمنون أن النوايا الحسنة والأعمال الصادقة قادرة على تحقيق العدالة لجمال خاشقجي -رحمه الله- وعائلته بإذن الله».