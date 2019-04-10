شكرا لقرائتكم خبر عن «بنتن» يطالب بتوطين هدايا الحجاج والمعتمرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء)

شدد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن على ضرورة أن تكون هدايا الحجاج والمعتمرين بأيد سعودية، مبيناً ان هدايا الحجاج تفتح فرص عمل للشباب والفتيات من أبناء المملكة، مشيراً إلى أن فرص التطوع متاحة من خلال التسجيل على الموقع وهي فرصة لإثراء التجربة لشباب المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف خلال ندوة نظمها أمس (الثلاثاء) النادي الأدبي بالأحساء حول «دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن»، أن الوزارة تعمل مع الحاج أو المعتمر من الفكرة إلى الذكرى من بداية تفكيره في العمرة بتسخير التقنية من خلال البرامج والتطبيقات التي تتيح له التسجيل والحجز والحصول على التأشيرة، مؤكداً أن الوزارة بالتفاعل مع الوزارات المختلفة، بالإصافة لتسخير التقنية لتسهيل أمور ضيوف الرحمن.

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وقال؛ «كفانا شرفا أن الملك يفخر بلقب خادم الحرمين الشريفين وأنه وولي عهده الأمير محمد بن سلمان يحرصون في كل اجتماع على التوصية بخدمة ضيوف الرحمن»، معتبرا وزارة الحج والعمرة هي نقطة الاتصال والتواصل بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتتكون منظومة خدمة ضيوف الرحمن من 40 جهة يتآزر معهم القطاع الخاص.

واضاف، إن الحج باعتباره ركنا واجبا في حالة الاستطاعة وأن شروطه ربانية توجب على المسلم التفرغ والتزام السلم كأمر رباني لحماية البشر والطير والنبات، وتقع خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج الرؤية 2030، وتعتمد على تيسير قدوم الحجاج وتحسين الخدمات وجودتها وإثراء تجربة الحاج، والمعتمر دون بدعة أو شرك مع استضافة العدد الأمثل وتقديم أفضل تجربة وتحقيق استدامة القطاع.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى التحول الذي يوافق الرؤية، في تيسير أمور الحاج والمعتمر وترغيبه بزيارة الأماكن المقدسة أكثر من مرة واستيعاب أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين، ومشاركة القطاع الخاص، وتوفير رحلة آمنة على كل المستويات.