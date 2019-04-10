شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز بن سعد: السعودية القبلة الاقتصادية والعالمية في المستقبل القريب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل) وصف الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل المملكة بالقبلة العقائدية والقبلة الاقتصادية، والقبلة المحورية والقبلة السياسية. وقال على هامش رعايته لجائزته للتميز السلوكي لهذا العام، المخصصة لطلاب التعليم العام في مدارس المنطقة في دورتها الـ(17)، من مختلف المراحل الدراسية الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والتربية الخاصة ومركز الدكتور ناصر الرشيد للأيتام، وكذلك تسليم جوائز تعليم حائل للتميز والأداء التعليمي: أن القيادة حرصت من فضل الله وتمكينه على أن يكون الإعداد الأساسي والبنية الأساسية هو التعليم، الذي يعد المخزون الأهم والمهم لابناء الوطن. وأضاف: إن شاء الله يكون وطننا وأبناءه هم قبلة ذات بصمة قوية في الحضور الاقتصادي والعالمي في المستقبل القريب، وهذا يحتاج إلى سواعد ومنصات تعليم وتعلم بل يحتاج كوادر لإخراج جيل لاستلام الأمانة والمضي فيها إلى الأمام. وأبان: اليوم السُلم يتجه نحو الصعود وفي المستقبل نحن كسعوديين ثابتون، وكما قال ولي العهد «نتجه نحو عنان السماء»، ولن يكون ألا من خلال أبنائنا وبناتنا ونحن نركز على التعليم في المستقبل، ونطلع إن شاء الله أن يكون حضور متميز للطالب السعودي، الذي سيكون في يوم من الأيام في مركز قيادي في الوطن ويمثلها خير تمثيل.



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