شكرا لقرائتكم خبر عن حفل موحد للخريجين والخريجات بجامعة الحدود الشمالية.. الاثنين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الحدود الشمالية)يرعى أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، فعاليات حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب وطالبات الجامعة، الذي سيقام يوم الاثنين القادم 1440/8/10 الموافق 2019/4/15، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.
وأوضحت الجامعة أن الحفل سيكون موحداً لخريجي وخريجات الجامعة، حيث تم وضع الترتيبات اللازمة لذلك، لضمان ظهور الحفل بالمظهر اللائق به، إذ تم تخصيص جهة من المدرجات للطلاب، بينما ستكون الجهة الأخرى للطالبات، وستكون مسيرة الخريجين مقتصرة على الطلاب فقط دون الطالبات، وسيكون هناك تكريم للطلاب والطالبات الأوائل والحاصلين على جوائز في المؤتمرات العلمية.
وشكلت الجامعة لهذا الحفل العديد من اللجان المختصة الكفيلة بإنجاحه، وستفتح الجامعة المجال لأولياء الأمور وأمهاتهم لحضور حفل التخرج ومشاركة أبنائهم هذه الفرحة، كما أهابت الجامعة بجميع الخريجين مراجعة عمادة شؤون الطلاب لتسلم مشالح التخرج/ أما بالنسبة للخريجات فعليهن مراجعة كلياتهن لتسلم أرواب التخرج.
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