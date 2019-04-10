وظائف القوات البحرية السعودية | موعد بدء التقديم وموعد الانتهاء | رابط التسجيل في الوظائف...

وظائف القوات البحرية السعودية ، أعلنت القوات البحرية في المملكة العربية السعودية على توافر عدد من الوظائف المتاحة للرجال، حيث تم فتح باب التقديم على الوظائف رسميًا اليوم الأحد ومتاح التقديم لمدة اسبوع. تم الإعلان عن عدد 179 وظيفة شاغرة للرجال داخل المملكة العربية السعودية ويتم التوظيف عن طريق تعاقد على برنامج المساندة الفنية.

وظائف القوات البحرية السعودية

وقد حددت القوات البحرية السعودية على توافر الوظائف في خمس مدن داخل المملكة وهم “الرياض، الجبيل، الدمام، جدة، جازان”.

كما تم تحديد الوظائف في عدد من التخصصات من قبل القوات البحرية في المملكة العربية السعودية وجاءت التخصصات المطلوبة كالتالي: “الهندية والميكانيكا والكهرباء و الإلكترونيات، الخراطة، النجارة، الدهان، الحدادة، تشغيل الرافعات، الأسلحة، السلامة ومكافحة الحريق”.

كما أعلنت القوات الجوية عن توافر عدد من الوظائف في هذه المجالات أيضًا “التموين والحاسب الآلي والمحاسبة والإدارة والقانون والترجمة وأخيرًا أعمال الخدمات”.

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كما تتوفر الوظائف في المجالات التالية وفقا لما أعلنت القوات البحرية : “التموين – الحاسب الآلي – المحاسبة – الإدارة – القانون – الترجمة – أعمال الخدمات”.

التقديم على الوظائف المتاحة في القوات البحرية

يمكنك التقديم على وظائف القوات البحرية في المملكة العربية السعودية بعد التأكد من تتطابق الشروط على المتقدم، من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع والدخول على صفحة التوظيف بالقوات البحرية في المملكة من هنا..

وتم فتح باب التقديم على وظائف القوات البحرية في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد 2/8/1140 هـ لمدة أسبوع وحتى السبت المقابل الموافق 8/8/1440 هـ.