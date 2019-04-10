فضّل وزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي اختيار المذيع السعودي علي العلياني على المذيعين جورج قرداحي وعمر أديب، لتقديم برنامج تلفزيوني، رداً على سؤال في لقاء تلفزيوني به، حول من سيختار «السنعوسي» لتقديم برنامج تلفزيوني في مؤسسة إعلامية يديرها.
وأرجع السنعوسي الذي يعد أحد مؤسسي تلفزيون دولة الكويت في ستينيات القرن الماضي، وأحد مقدمي أبرز البرامج التلفزيونية في الخليج العربي اختياره لـ«العلياني» إلى رزانة التقديم، وعدم الجمع بين «التمثيل وتقديم البرنامج في الوقت ذاته»، مشيراً إلى أن علي العلياني مذيع مجتهد التحضير لنفسه، وأضاف: «طموح علي في أن يكون نجماً جيداً واضح جداً في رزانته وعقليته».
كانت هذه تفاصيل خبر لماذا فضّل وزير الإعلام الكويتي السابق علي العلياني على قرداحي وأديب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.