لماذا فضّل وزير الإعلام الكويتي السابق علي العلياني على قرداحي وأديب؟

فضّل وزير الإعلام الكويتي السابق محمد السنعوسي اختيار المذيع السعودي علي العلياني على المذيعين جورج قرداحي وعمر أديب، لتقديم برنامج تلفزيوني، رداً على سؤال في لقاء تلفزيوني به، حول من سيختار «السنعوسي» لتقديم برنامج تلفزيوني في مؤسسة إعلامية يديرها.

وأرجع السنعوسي الذي يعد أحد مؤسسي تلفزيون دولة الكويت في ستينيات القرن الماضي، وأحد مقدمي أبرز البرامج التلفزيونية في الخليج العربي اختياره لـ«العلياني» إلى رزانة التقديم، وعدم الجمع بين «التمثيل وتقديم البرنامج في الوقت ذاته»، مشيراً إلى أن علي العلياني مذيع مجتهد التحضير لنفسه، وأضاف: «طموح علي في أن يكون نجماً جيداً واضح جداً في رزانته وعقليته».