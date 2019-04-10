مطلع الأسبوع.. سحب رعدية على مناطق واسعة من المملكة

يُتوقع أن يشتد تأثير السحب الرعدية خلال الأيام القادمة وخلال مطلع الأسبوع على مناطق واسعة من وسط وشرق السعودية ودول الخليج العربي وسلطنة عمان.

وتشتد حدة وكثافة السحب الرعدية، اليوم الأربعاء، على منطقة الرياض بما فيها العاصمة نفسها، خلال ساعات العصر وبشكل أقوى الليل؛ بحيث تهب سحب رعدية وعواصف رعدية قوية، وتصحب بنشاط حركة الرياح وهطول الأمطار بين المتوسطة والغزيرة، إضافة إلى تساقط البرد؛ وفق موقع “طقس العرب”.

ويندفع حوض علوي بارد من الشمال الشرقي نحو الجزيرة العربية ليلة الخميس ويوم الجمعة، يؤدي إلى تجدد السحب الرعدية على الرياض؛ لكن مع انتقال وتركز النشاط الرعدي عصر ومساء الجمعة نحو القصيم والشرقية وسواحلها، وتكون الأمطار غزيرة مع تشكل السيول ليلًا في الأجزاء الداخلية من الشرقية وشرق القصيم.

ويتوقع أن تتميز الهطولات، بتساقط زخات البرد، والتي لا يستبعد أن تكون كثيفة متراكمة في أجزاء من وسط وشرق السعودية، ولاحقًا مطلع الأسبوع على دول الخليج.

ويعود سبب ذلك إلى الفوارق الحرارية الكبيرة بين سطح الأرض والهواء البارد في طبقات الجو في الأعلى، ويتوقع أن تكون طبيعة السحب بالأخص ليلة الجمعة على الشرقية وربما سواحلها والبحرين وقطر، ذات طبيعة جبهية تشبه الغيوم التي تتشكل بسبب عبور جبهة هوائية باردة (back door cold front).

وخلال مطلع الأسبوع القادم، تتركز الحالة الماطرة نحو دول الخليج العربي، تشمل البحرين وقطر، والإمارات، وآخرًا تصل لسلطنة عمان خاصة جبال الحجر.