عائلة خاشقجي تصدر بيانًا مهمًا حول مقتل والدهم

أصدرت عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بيانًا مهمًا اليوم الأربعاء، مؤكدين فيه أنهم لم يناقشوا أي نوع من التسويات حول قضية مقتل والدهم.

ونشر صلاح خاشقجي نجل الصحفي السعودي البيان على حسابه على تويتر، قائلاً:" نؤكد أنه لم يسبق لنا أن ناقشنا لا سابقاً ولا حالياً أي نوع من أنواع التسوية المزعومة، ونود أن نؤكد كورثة جمال خاشقجي، وكأسرة آل خاشقجي أن كل من ارتكب هذه الجريمة أو اشترك أو ساهم أو كانت له أي علاقة سيتم تقديمه للعدالة وسينال العقوبة."

وأضاف "نهيب بكل شريف ممن لديه ما يفيد من معلومة أو دليل يخص القضية أن يتقدم به، فتحقيق العدالة أمر مقدس وشريف، لا يقابل إلا بكل احترام وتقدير."

وأكد أن إجراءات المحاكمة لا تزال سارية. وقال :" تتفهم العائلة الرغبة الملحة لدى الجميع لمعرفة أحداث القضية وسنقوم بعرض آخر التطورات متى ما سمح بذلك قانوناً".

وتابع خاشقجي: "حتى ذلك الحين نرجو عدم الاعتماد على مصادر تدعي قربها أو صداقتها أو معرفتها بنا وبالعائلة، حيث أننا ورثة جمال خاشقجي ومحامينا المستشار معتصم خاشقجي المخولون بذلك."