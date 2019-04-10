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شرطة الرياض تضبط متورطًا في إدارة وتصنيع خمور بحي العود

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كشفت عن معمل متكامل لإنتاج المسكر..

كشفت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على وافد مخالف لنظامي الإقامة والعمل، من الجنسية اليمنية، وبينت أنه تم ضبط معمل متكامل لإنتاج الخمور.

وأوضحت الشرطة (بحسب بيان تلقت عاجل نسخة منه) أن الوافد المخالف تورطه في إدارة نشاط لتصنيع وترويج الخمور من منزل قديم بحي العود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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