شرطة الرياض تضبط متورطًا في إدارة وتصنيع خمور بحي العود

كشفت عن معمل متكامل لإنتاج المسكر..
كشفت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على وافد مخالف لنظامي الإقامة والعمل، من الجنسية اليمنية، وبينت أنه تم ضبط معمل متكامل لإنتاج الخمور.
وأوضحت الشرطة (بحسب بيان تلقت عاجل نسخة منه) أن الوافد المخالف تورطه في إدارة نشاط لتصنيع وترويج الخمور من منزل قديم بحي العود.
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