بالفيديو.. المطلق يصف تويتر بـ«الشيطان».. ويحدد السبب

حذَر عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، الشباب من مخاطر مواقع السوشيال ميديا، وتأثيرها الضار على تماسك المجتمعات، وإثارة الحقد والضغينة بين فئات الشعب الواحد، واصفًا مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا «تويتر» بالشيطان الذي يوقِع العداوة والبغضاء بين الناس.

جاء تعليق الشيخ عبد الله بن محمد المطلق، في معرض حديثه عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المجتمع، وموقف الدين الإسلامي الحنيف منها. وعبر مقطع فيديو متداول على «تويتر»، قال عضو هيئة كبار العلماء: إن «تويتر» أصبحت فيه جيوش من الأعداء همهم تفكيك الترابط بين الشعوب وحكامها.. تجد شغلهم الشاغل (هؤلاء الأعداء) يكذبون على الدولة ورجالها، لماذا؟.. لأن هذا مراد الشيطان، مصداقًا لقوله تعالى «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء».. ومن يعرف حقيقة هذه الأمور، يجوز له الاطلاع على تلك المواقع.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: «تويتر» مثل السوبر ماركت الكبير، الذي يوجد فيه الخمر، ولحم الخنزير، كما أنه يحوي فواكه وأطعمة وأشياء مفيدة، فالذي يريد الخير سيجده فيه، ومن يبحث عن الشر سيجده أيضًا.. هناك فئات من الناس لا تعرف الفرق بين الغث والسمين، وهؤلاء أقرب للوقوع في الشرور، وسيسمعون كلام العداوة والبغضاء.. بعض الشباب والشابات يخرجون عن العادات والتقاليد، ويدغدغون مشاعر بعضهم البعض.. هؤلاء عقولهم مغسولة.. نحن هنا في بلد خير.. المرأة محفوظة كرامتها ومصانة.