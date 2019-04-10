«الهدلق» يكشف مهام مكتب البحث والتطوير.. ويوجه دعوة للمهتمين

يشارك مكتب البحث والتطوير التابع لوزارة التعليم (RDO) في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي، خلال دورته الثامنة، اليوم الأربعاء، والذي تستمر فعالياته أربعة أيام بمشاركة دولية مهمة.

وأوضح المشرف العام على مكتب البحث والتطوير بالوزارة، الدكتور هشام بن عبدالعزيز الهدلق، أن المشاركة تستهدف التعريف بأدوار المكتب ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وإلى جانب دور المكتب في مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، أوضح الهدلق أن المكتب يركز على رفع مستوى البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال بالمملكة.

ونبه إلى أن هذا يتم عبر استخدام قنوات إعلامية تقليدية وجديدة، وتعزيز العلاقة بين الجامعات والجهات الصناعية والتجارية .

ويتم هذا من خلال التمويل المباشر أو بالشراكة، ويغطي قرابة 250 مشروعًا بحثيًّا خلال العامين المقبلين، وفق تأكيدات الهدلق.

ويقوم المكتب بحصر ومعالجة العوائق التي تواجه الشركاء في المنظومة والمؤثرة على أداء البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال في المملكة.

ويعمل أيضًا على تطوير قدرات وإمكانات مكتب البحث والتطوير؛ ليتمكن من قيادة الفكر الوطني في مجال البحث والتطوير والابتكار وتدريب ما يقرب من 1000 باحث وباحثة.

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وفيما تتم التدريبات في إدارة البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، يجرى تزويد الجهات التنظيمية الحكومية ببيانات دقيقة عن إمكانيات وقدرات الجامعات.

ويتعلق هذا بالقدرات في مجال البحث والتطوير والابتكار مع التركيز على أن تكون 50% من الأبحاث الممولة ذات أثر اقتصادي وتنموي.

كما يقوم المكتب بتمويل حوالي 500 بحث عالي الجودة والأثر، ويستهدف ربط جميع الجامعات الحكومية السعودية إلكترونيًّا بمنصات مشتركة.

وتشمل منظومة الربط أصحاب العلاقة والشركاء في مسيرة البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال من خلال إنشاء شراكات محلية ودولية.

ويعمل المكتب على تطوير البنية التحتية والتطبيقات المشتركة في البحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال.

ودعا الدكتور الهدلق جميع المهتمين لزيارة جناح مكتب البحث والتطوير في المعرض المصاحب للمؤتمر؛ للتعرف بشكل أوسع على ما يقدمه من خدمات.

وتصب هذه الخدمات في مصلحة تطوير البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال بما يحقق أهداف الحكومة ودور الوزارة في منظومة البحث والتطوير والابتكار وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال.