رياح ترابية تخفض مدى الرؤية بمكة المكرمة.. و«911» يوجّه تحذيرًا عاجلًا

حذّر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911»، من تدنِّي مدى الرؤية الأفقية، بسبب رياح مثيرة للأتربة بمنطقة مكة المكرمة.

وقال الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة.. نودّ أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت في وقتٍ سابق من اليوم، إلى نشاطٍ في الرياح السطحية ما يؤدّي إلى إثارة الأتربة والغبار، ما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية، وذلك في (مكة، جدة، بحرة، الجموم، الكامل والأجزاء المجاورة).

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وأصدرَت هيئة الأرصاد تقريرًا مفصلًا عن طقس اليوم الأربعاء، توقعت فيه استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، على عدة مناطق.

وذكرت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنّ مناطق «المدينة المنورة، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية»، وكذلك «مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة والأجزاء الشرقية من تلك المناطق»، ستشهد استمرارًا لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنَّ الرياح السطحية ستكون من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كيلو مترًا/ ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كيلو مترًا/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.