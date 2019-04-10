خادم الحرمين الشريفين يتسلَّم رسالة من الرئيس الإريتري

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، رسالةً من رئيس إريتريا أسياس أفورقي، سلّم الرسالة وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، والمستشار السياسي للرئيس الإريتري، يماني جبر آب، وذلك خلال استقبال الملك لهما في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونقل وزير الخارجية، لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير فخامة الرئيس الإريتري، فيما حمّله الملك تحياته وتقديره للرئيس. حضر اللقاء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة، عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.

وكان الدكتور العساف قد استقبل، أمس الأول الإثنين، في مكتبه بديوان الوزارة، نظيره الإريتري عثمان صالح، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة إريتريا، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ومدير عام الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية السفير عبدالله العويفير، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر القرشي.