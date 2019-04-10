صحة الطائف توضِّح تطورات الحالة الصحية لـ«نهار الحارثي».. وترد على اتهامات والده

طمأنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمدينة الطائف، أسرة الشاب نهار الحارثي الذي خضع لعملية جراحية في منطقة حسّاسة بالجسم، وردّت كذلك على مزاعم عن خطأ طبي في المستشفى، واتهامات وجّهها والد المريض قال فيها: إنّ ابنه تعرّض لاستئصال غدده التناسلية، ولم يتلقَّ الخدمة العلاجية في اليوم السابق للعملية بداعي عدم توفّر بطاقات الهوية الوطنية معهم.

وقالت المديرية في بيانٍ حصلت «عاجل» على نسخة منه، اليوم الأربعاء: «تطمئن (مديرية) الصحة في الطائف الشاب نهار الحارثي بقدرته على ممارسة حياته المستقبلية بشكل طبيعي دون تأثير على المسار الطبيعي للزواج أو الإنجاب، وتؤكد لأسرة الشاب نهار عدم وجود موانع أو عوائق بعد استئصال إحدى خصيتي ابنهم لا سيَّما أنَّ الخصية الأخرى في وضع جيد وتمّ تأمينها لتقوم بدورها بشكل طبيعي».

وتوجّه «نهار» رفقة والدته إلى مجمع الملك فيصل الطبي (قسم الطوارئ) في العاشرة والنصف من صباح الأربعاء الماضي، وكان يشكو من ألمٍ في البطن، وبعد الكشف الموضعي لم تتبيّن علة واضحة، وهو الأمر الذي دفع الطبيب المعالج إلى الجلوس بشكل مفرد مع المريض بعد مغادرة والدته ليتبين أنّه يشكو من ألم في الخصية منذ وقت طويل، ما استوجب إخضاعه للكشف الفوري عند الحادية عشرة والنصف ظهرًا.

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وبعد أقل من ساعة، أكّدت النتائج مخاوف الأطباء وأظهرت انقطاع الدم بشكل تام عن إحدى الخصيتين لفترة طويلة ما تسبَّب في تلف تام للخصية وبداية ظهور مضاعفات مع إمكانية تأثر أجزاء أخرى.

وأضاف البيان: «عند الثانية عشرة و35 دقيقة، كان الفريق الطبي قد اتخذ قراره بإدخال المريض العمليات واستئصال الخصية التالفة وتأمين الخصية المتبقية لضمان سلامتها ووقف التأثير المتوقع، فيما كان الفريق الفني قد بدأ إجراءاته مع أسرة المريض وإطلاعها على الوضع الصحي والخطة العلاجية وأخذ الموافقة على الإجراء الطبي؛ حيث أُدِخل المريض غرفة العمليات وتم استئصال الخصية التالفة وتأمين الخصية الأخرى من خلال تثبيتها بشكل دائم بعد أن تبيّن أنّ حالة الالتواء نتيجة عيب خلقي يبدأ بالظهور بعد سن البلوغ».

ولاحقًا، خضع المريض للمتابعة السريرية وغادر المستشفى بصحة جيدة ليمارس حياته بشكل طبيعي، وفق البيان.

وبعد فتحها تحقيقًا موسعًا (طبيًّا وإداريًّا) في الواقعة تضمَّن كافة الحيثيات، لم يتبيّن لـ«صحة الطائف» مراجعة المريض للمستشفى في اليوم السابق للعملية، مؤكدةً أنَّ إثبات هوية المراجع إجراء أمني إلزامي عدا حالات التدخُّل العاجل، مشيرةً إلى إحالة ملف القضية للهيئة الطبية الشرعية باعتبارها الجهة المخوّلة بالتحقيق والفصل في مثل هذه القضايا، متمنية للشاب دوام الصحة وللجميع السلامة.