السعودية اليوم / إجراء قسطرة قلببة ناجحة في نجران باستخدام تقنية Rotablator



‏نجران 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

نجح بفضل الله أطباء مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بنجران في إجراء قسطرة قلبية متقدمة لمريضين يعانيان من الآم صدرية، حيث تم فيها استخدام جهاز إزالة التكلس بشرايين القلب (Rotablator).

وأوضحت صحة نجران أنه تم استقبال حالتين الأولى لسيدة تبلغ من العمر 65 عاما والثانية لمريض 75 عاما ، وقد تم على الفور إجراء الفحوصات اللازمة من قبل أطباء القلب حيث أظهرت النتائج وجود انسدادات كاملة في الشرايين التاجية مع تكلس في شرايين القلب وهو ما استدعى التدخل السريع لإنقاذ الحياة، حيث تم مناقشة الحالتين من قبل استشاري القلب التداخلي وإستشاريي القلب والقسطرة وإقرار تجنب إجراء عمليات القلب المفتوح لخطورتها العالية نظراً لوجود أمراض مصاحبة للحالتين و بالتالي فتح الشرايين التاجية المعقدة والمتكلسة عن طريق القسطرة العلاجية والإستعانة بجهاز Rotablator بعد موافقة ذوي المرضى.

وأبانت صحة نجران أنه تم إدخال الحالتين لغرف القسطرة القلبية بشكل منظم تحت إشراف إستشاري قسطرة القلب التداخلي ووضع دعامات معدنية لفتح الإنسدادات القلبية والإستعانة بجهاز الروتابلاتور لتهيئة الشريان للدعامات المعدنية ، وذلك في إجراء طبي متقدم ناجح بفضل من الله يعكس إمكانيات المركز وقدراته للتعامل مع مثل تلك الحالات الحرجة ، لافتةً مبينة أن الحالتين تلقتا الرعاية الصحية اللازمة وغادرا المركز بعد يومين من إجراء القسطرة العلاجية، وهما بصحة جيدة ولله الحمد.

// انتهى //

15:12ت م

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