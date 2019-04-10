

أبها 05 شعبان 1440 هـ الموافق10 إبريل 2019 م واس

نفذت وكالة الخدمات بأمانة منطقة عسير حملة خلال الأسبوع الجاري لمعالجة بعض مظاهر التشوه البصري في مدينة أبها التعاون مع الجهات ذات العلاقة (الادارة العامة للمرور, شرطة منطقة عسير).

وأبان مدير ادارة النظافة والإصحاح البيئي بالأمانة محمد سبران أن الحملة ركزت على رفع السيارات والمعدات التالفة التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوه البصري، مشيرا إلى أنه تم رفع 92 سيارة تالفة والتحفظ عليها في حجز الأمانة لتطبيق اللائحة بحق المخالفين، إضافة إلى إزالة المخلفات وتهيئة المواقع بعد أعمال الإزالة.

// انتهى //

15:09ت م

0145





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة عسير تنفذ حملة لمعالجة التشوه البصري في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.