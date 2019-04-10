السعودية اليوم / محافظ الأحساء يستقبل وزير الحج والعمرة



الأحساء 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، في مكتب سموه بديوان المحافظة، اليوم، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، يرافقه رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر الشهري ومنسق الفعاليات والبرامج في النادي صغير العجمي .

ورحب سموه بالدكتور بنتن في الأحساء وشكره على تلبية دعوة نادي الأحساء الأدبي وإلقاء محاضرته التي أفاد منها الشباب ورواد النادي وبيان الجهود الكبيرة المستمرة التي تبذلها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين على مدى العام .

من جانبه أعرب معالي الدكتور بنتن عن سعادته بلقاء سمو محافظ الأحساء وزيارته هذا الجزء الغالي من بلادنا الذي يشهد تطورا متناميا وسريعا، منوها بانضمام الأحساء لقائمة التراث العالمي باليونيسكو واختيارها عاصمة للسياحة العربية للعام ٢٠١٩م .

يذكر أن معالي وزير الحج والعمرة قد ألقى محاضرة في نادي الأحساء، مساء أمس، عن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في خدمة ضيوف الرحمن والمشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بحضور جمع كبير من المثقفين والمثقفات وطلاب وطالبات الجامعات والجاليات في الأحساء.

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15:06ت م

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