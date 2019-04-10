السعودية اليوم / الطيران المدني يوضح حقوق المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى الناقل الجوي



الرياض 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني لعموم المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه لا يحق للناقل الجوي أن يرفض إركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار التذكرة ، مؤكدة أنه في حالة عدم توفير الناقل الجوي الرحلة المناسبة له أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية العملاء فيجب أن يعوض بما يعادل 200% من القيمة الإجمالية لتذكرة السفر شريطة أن يفصح عن أي احتياج خاص به إن وجد قبل إتمام عملية الحجز المؤكد.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات، لمساعدة وتسهيل إجراءات سفر ذوي الهمم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، وذلك ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، تحت شعار "حقك محفوظ.

وأبانت الهيئة، أن على المسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة عند الاستعداد للسفر، معرفة بعض الإجراءات التوعوية منها: أهمية تقديم المعلومات كاملة عن الخدمات التي يحتاجها من شركة الطيران قبل السفر بوقت كاف، بالإضافة إلى إشعار مسبق لشركة الطيران قبل 48 ساعة لمن يرغب في الحصول على بعض الخدمات أو نوع خاص من المعدات، شريطة توفرها على الرحلة ( خدمة الرافعات الطبيعة أو توفير كرسي متحرك أو توصيل جهاز التنفس الصناعي بمصدر تيار على الطائرة، أو تعبئة مواد خطرة خاصة ببطارية الكرسي المتحرك، أو أكسيجين علاجي لاستخدامه بالطائرة).

وفي مجال الحقوق والمميزات التي يتمتع بها المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة في مطارات المملكة، أشارت الهيئة إلى أن جهاز المساعدة الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لا يحتسب ضمن حد الأمتعة، وفي حالة عدم القدرة على تخزين الجهاز في مقصورة الركاب كأمتعة محمولة، فيمكن تخزينه مع الأمتعة المشحونة دون تكلفة إضافية على المستفيد، ويجب على شركة الطيران استلام جهاز المساعدة وإعادته بنفس الحالة التي تم استلامه بها.

وأفادت الهيئة أن على الناقل مراعاة احتياج العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وبدون مقابل ومن ذلك: توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود للطائرة والنزول منها، وتوفير منصات المعاينة لاستقبالهم، والتأكد من توفير خدمة الصعود إلى الطائرة والنزول منها، وإبلاغهم بالإجراءات في حالة إلغاء أو تأخير أو تغيير مسار الرحلات وتقديم خدمات الرعاية الخاصة التي يحتاجونها بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في اللائحة.

وتأتي هذه الإجراء ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، التي تهدف بشكل محدد إلى حفظ حقوق العملاء وحمايتهم تحت شعار "حقك محفوظ"، والذي ينعكس على جودة الخدمات وتسهيل جميع الصعوبات التي قد تواجه المسافرين، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشفافية، والاهتمام بحقوق بذوي الاحتياجات الخاصة أثناء سفرهم.

وخصصت الهيئة، حسابا لحماية العملاء في تويتر @GACACare بالإضافة إلى الحساب الرئيسي للهيئة @ksagaca ورقم الهاتف 8001168888 لخدمة جميع المسافرين ومستخدمي مطارات المملكة.

// انتهى //

15:04ت م

0142





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الطيران المدني يوضح حقوق المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى الناقل الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.