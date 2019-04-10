السعودية اليوم / تعليم الأحساء يحتفي بـ 377 حافظة للقرآن الكريم



الأحساء 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 أبريل 2019 م واس

احتفى تعليم الأحساء اليوم، بـ 337 حافظة للقرآن الكريم من طالبات المرحلة المتوسطة، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة خلود بنت صالح الكليبي، وذلك في قاعة الاحتفالات بجامعة الملك فيصل بالهفوف.

وهنأت الكليبي الطالبات الحافظات لكتاب الله وأوصتهن بالعمل بمنهجه عملاً وسلوكاً ومنهجا.

واختتم الحفل بتقديم شهادات الشكر والتقدير لحافظات القرآن الكريم.

//انتهى//

15:02ت م

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