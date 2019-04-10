

سكاكا 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم ، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة كوسبرت تيمبا خبوشي .

ورحب سموه بالسفير كوسبرت ، منوهاً بمتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، كما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث ومناقشة عدد من الموضوعات.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد ، والوفد المرافق للسفير.

// انتهى //

14:56ت م

0137





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل سفير جمهورية جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.