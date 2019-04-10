

مكة المكرمة 05 شعبان 1440 هـ الموافق10 إبريل 2019 م واس

افتتحت وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي معرض الملصقات العلمية لمشاريع تخرج طلاب وطالبات كلية العلوم التطبيقية بحضور عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي.

وتمً استعراض البوسترات والاستماع إلى شرح مبسط من قبل الطالبات لكل بوستر كما تضمن المعرض أربعة أركان تمثلت في ركن الكيمياء الذي تناول موضوعين هما ركن الجنائية وركن علم السموم، وركن الفيزياء الذي تناول عدة مواضيع أبرزها ضرر الكعب العالي وتأثيره على الجسم، ومعلومات عن الرنين المغناطيسي، وكذلك ركن الأحياء الذي تحدث عن النباتات الطبيعية الداخلية وفوائدها الجمة لبيئة نظيفة وحياة صحية، بالإضافة إلى ركن الرياضيات الذي دار حول أهمية الرياضيات وتاريخها عبر العصور المختلفة كالعصر الإغريقي واليوناني والإسلامي، وذكر أبرز علمائه وإنجازاتهم.

// انتهى //

14:52ت م

0136





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / افتتاح معرض الملصقات العلمية لمشاريع تخرج طلاب وطالبات كلية العلوم التطبيقية بأم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.