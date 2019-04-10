السعودية اليوم / أمانة الأحساء تواصل تركيب مشروع الإضاءة في الطرق والشوارع الرئيسية



الأحساء 05 شعبان 1440 هـ الموافق10 إبريل 2019 م واس

تواصل أمانة الأحساء تنفيذ مشروع تركيب إضاءة "LED" المتوائمة مع أحدث المعايير العالمية في الطرق والشوارع الرئيسية والمرافق العامة في المحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل، أنه تم في الفترة الاخيرة تركيب 811 فانوسا في عدد من طرقات مدينتي الجفر والعمران، والأعمال مستمرة لتركيب المزيد منها في كافة المدن والبلدات عبر خطط مرحلية لتنفيذ المشروع.

وأكد أن هذا المشروع سيسهم في توفير جهد التيار الكهربائي للإنارة، وملائمة اضاءة فوانيس led لسبل المحافظة على البيئة، والإسهام في تقليل تكاليف الصيانة وقطع الغيار، والزيادة في العمر الافتراضي للإضاءة بعكس الأخرى العادية، إضافة إلى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة والمحافظة على البيئة.

وأضاف بووشل، أن تطبيق نظام إضاءة led " في الطرق والمرافق الخدمية سيُسهم في إيجاد طاقة نظيفة، تمشياً مع اهداف رؤية المملكة 2030، من خلال خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020.

// انتهى//

14:41ت م

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