السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالقصيم تبدأ استقبال طلبات إفطار الصائم لهذا العام



الرياض 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

بدأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، باستقبال طلبات الترخيص لإقامة مواقع لإفطار الصائمين بكافة أنحاء المنطقة خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والتعليمات المتبعة بهذا الخصوص، التي تنص على أن يشرف ويتكفل المتقدم بطلب الرخصة بالموقع شخصياً، كما يجب عليه عدم جمع التبرعات أوالإعانات المالية من المواطنين تحت أي ظرف، والتأكيد بأن تكون موائد الإفطار خارج مصلى المسجد، وعدم استخدام الخيام سريعة الاشتعال، ويستخدم عوضاً عنها الخيام المقاومة للحريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وعدم إقامة أي مناشط دعوية داخل تلك المواقع إلا بعد إشعار الفرع سلفاً وأخذ الموافقة عليها.

من جهته أكد مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد المجماج، أن هذه التنظيمات التي يقوم بها الفرع أصبحت واجبة وملزمة نظراً لانتشار مواقع إفطار الصائمين بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك، والتي أصحبت سمة من سمات شهر الخير والبركة، حيث تكتسي الأجواء بالروحانية والسكينة، وتهافت الناس على الخير وهذا الأجر العظيم، وكذلك لقطع الطريق على من تسول له نفسه استغلال هذه الشهر الفضيل وحب الناس للخير.

// انتهى //

14:34ت م

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