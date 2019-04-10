

الأحساء 05 شعبان 1440 هـ الموافق10 إبريل 2019 م واس

نظمت الكلية التقنية للبنات بمحافظة الأحساء، اليوم، معرضا لإبراز مشاريع المتدربات في تخصص الدعم الفني، التي تمثل محطة مهمة ومبادرة متميزة بما يناسب مع التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا، واتاحة الفرص للمتدربات التوسع بمشاركتهن وتحويلها من مجرد فكرة الى شيء ملموس يفيد البشرية.

وتضمنت هذه المشاريع التي اعتمدت على العديد من التقنيات الحديثة وتخدم التخصص، مشروع Data center saftg ، والسيارة الذكية، وكاشف تسريب الماء، والمنزل الذكي, والباص المنقذ لحماية الأطفال في غفلة السائقين اثناء نزولهن من الباصات المدرسية, ومروحة ترحيبية، إضافة إلى مشروع اليد والعين الثالثة للمكفوفين.

وأعربت مدربة المقرر مشرفة المشاريع فاتن الغامدي، عن فخرها بنتاج متدرباتها التي تعتبر مشاريعهن ثمار تحصيل دراستهن لتخصص الدعم الفني واعتمدت على استخدام أجهزة بتقنيات حديثة وبرمجتها بشكل يخدم المتدربة في توسيع مداركها العلمية من خلال البحث والتقصي والتجربة والتطبيق العملي التي تعتبر عوامل مهمة تضمنتها رؤية المؤسسة في انتاج كوادر تقنية مؤهلة لسوق العمل تخدم المملكة في توجهها الحديث تحقيقا لرؤية 2030.

من جانب آخر، كرمت عميدة الكلية وفاء الرشيد، الفريق التطوعي المشارك في اركان الكلية ضمن محافلها المجتمعية وملتقياتها المكون من 55 متدربة، عادةً الفريق شريك نجاح أساسي لإبراز قوة المخرج التقني وأهميته ضمن أوساط المجتمع، حيث قدمت للفريق هدايا تذكارية وشهادات شكر وتقدير.

وفي ختام البرنامج تم طرح عدد من الأفكار لتطوير الفريق التطوعي وتأهيله بشكل افضل مستقبلا.

// انتهى//

14:25ت م

0117





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / معرض مشاريع الدعم الفني لطالبات تقنية الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.