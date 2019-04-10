السعودية | الربيعة: المملكة قدمت مساعدات إلى دول العالم بلغت 86 مليار دولار

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:44 مساءً, 10 أبريل 2019 م المناطق - الرياض صرح المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم، أن قيمة مساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية إلى دول العالم بلغت 86 مليار دولار.

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