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السعودية | أسعار النفط تنتعش وتقترب من 71 دولارا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:22 مساءً, 10 أبريل 2019 م

المناطق - الرياض

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم.
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفاعًا بنسبة 0.2%، مما يعادل 15 سنتًا، لتصل إلي 70.76 دولارًا للبرميل, كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.3%، ما يعادل 22 سنتًا، ليصل إلى 64.20 دولارًا للبرميل.

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