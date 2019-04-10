السعودية | الملك سلمان يتسلم رسالة من ملك المغرب

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:05 مساءً, 10 أبريل 2019 م المناطق - الرياض تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- ، رسالة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – تحيات وتقدير جلالة ملك المغرب، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير مملكة المغرب لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.

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