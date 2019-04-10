شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. كبائن اللياقة الرياضية بكورنيش الخبر تستقبل المتنزهين الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير يوم الجمعة المقبل كبائن اللياقة الرياضية في كورنيش الخبر الشمالي، والذي يعد أحدى لبنات الافكار الابداعية لمركز الابداع البلدي بالأمانة، وذلك بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للإبداع والابتكار.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان ، أنه تم إنشاء كبائن اللياقة الرياضية في كورنيش الخبر الشمالي لتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة وتحسين نظامهم الصحي، مشيرا إلى أن الكبائن تتضمن جهازين رياضيين و تعليمات عن كيفية استخدام الأجهزة وهو متاح للجميع.

وقال أن الهدف من هذه الكبائن هو الحفاظ على الصحة العامة وتشجيع المتنزهين على ممارسة الرياضة وإتاحتها للجميع، داعياً الجميع للحفاظ على هذه الكبائن واستخدامها والاستفادة منها بالطريقة السليمة من أجل أن يستفيد منها الجميع وبشكل دائم، مشيراً إلى أنها ضمن المرحلة الأولى سيتم إنشاء كبائن رياضية أخرى خلال الفترة القادمة في العديد من المواقع، بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر والتي قامت بتهيئة الموقع بالكامل لهذه الكبائن.