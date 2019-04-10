2019-04-10

اقتصاد إيران ينكمش 6% بعد عام من العقوبات الأميركية

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت تقارير جديدة صادرة عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% وذلك بعد مرور عام من عودة العقوبات الأميركية، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران أكثر مما كان متوقعًا.

ووفقًا لإذاعة “فردا” الناطقة بالفارسية من براغ، قال البنك الدولي: إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران تقلص بنسبة 3.8% في عام 2019، بينما أكد صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6%.

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وذكرت هذه التقارير أن السبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران يعود إلى تأثير العقوبات الأميركية، وخاصة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الإيرانية.

وكانت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤماً من توقعات البنك الدولي، حيث ذكرت أن مستوى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بين عامي 2018 و2019 وصل من 3.9% إلى 6%.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع النظام الإيراني في مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على القطاعات المالية والصناعية الإيرانية وكذلك صادرات النفط.