الان تتابع “الشورى” يوافق على تعديلات مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية المنعقدة اليوم، على عدد من التعديلات على مشروع نظام صندوق الاستثمارات العامة بعد مناقشة عدة مواد تباينت الآراء عليها بين مجلسي الشورى والوزراء وذلك استناداً للمادة 17 من نظام المجلس بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى بالإنابة د. عصام بن سعيد.

كما أعلن المجلس موافقته على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة والتنمية المستدامة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الحياة الفطرية.

وفي سياق جلسته، طالب “الشورى”، بتمكين صندوق التنمية الزراعية من تحصيل القروض الزراعية المتعثرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل الأمر السامي الصادر بتاريخ 1438/8/3 هـ، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين الصندوق والجهات ذات العلاقة لإعداد خطة متكاملة لتعريف المستهدفين بالمنتجات التمويلية الجديدة وفق جدول زمني وأهداف محددة تضمن تحقيق مستهدفات التحول الاستراتيجي للصندوق.

ووجه المجلس مطالبته إلى صندوق التنمية الزراعية بتضمين تقاريره القادمة مؤشرات الأداء لمخرجات برنامج التحول الاستراتيجي للصندوق.

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ومن ناحية أخرى، طالب مجلس الشورى، وزارة الخارجية، بالعمل مع وزارتي المالية، والخدمة المدنية، على تعديل سلم الرواتب والبدلات للوظائف الدبلوماسية والإدارية والمستخدمين في بعثاتها بما يحقق متطلبات العمل في الخارج ويليق بتمثيل المملكة.

منوها عن أهمية بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث، بشكل سريع، ينسجم مع طبيعة نشاطها ، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة.

وضمن المجلس مطالبته لوزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، ترتبط بمجلس الشؤون السياسية والأمنية تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي، وكذلك وضع خطة عمل متكاملة، لتوظيف السعوديين والسعوديات في المنظمات الإقليمية والدولية ، وترشيحهم للمواقع القيادية في هذه المنظمات بما يتناسب مع حجم دعم المملكة لها.

مؤكدا ضرورة الاستفادة من إمكانات وقدرات مؤسسات المجتمع المدني السعودية، ودعم مشاركاتها في اجتماعات الأمم المتحدة ، وحصولها على الصفة الاستشارية ، وتيسير انضمام الكفاءات السعودية لعضوية اللجان المتخصصة في المنظمة.

واختتم “الشورى” مطالباته لوزارة الخارجية بضرورة تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء لإنجاز أهدافها المبيّنة في استراتيجيتها ، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل .