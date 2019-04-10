شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الرياض» يؤكد على أهمية الاختبارات المركزية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

عقد المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد الوهيبي اليوم اجتماعاً بمديري ومديرات مكاتب التعليم، لمناقشة الاستعدادات النهائية للاختبارات المركزية، وعدد من الموضوعات التي تهم الميدان التعليمي والتربوي بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية بنين وبنات.

Advertisements

وحث المدير العام مديري مكاتب التعليم على أهمية توعية الطلاب والطالبات بأهمية الاختبارات المركزية وأثرها في تحسين نواتج التعلم، مؤكدا على إعداد اللجان الخاصة بالاختبارات المركزية وتفعيل دور المنسقين في المكاتب والمدارس وشرح آلية استلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابات في أوقاتها المحددة، وتهيئة الأماكن المخصصة لاختبارات الطلاب والطالبات وتسخير الإمكانات كافة من أجل راحتهم.

وقال: «هم أبناؤنا وبناتنا، والاهتمام بهم مسؤوليتنا وأمانة في أعناقنا، فلنساعدهم على اجتياز مرحلة الحصاد بكل يسر وسهولة وطمأنينة». ودعا الوهيبي إلى تسخير التقنية من خلال حسابات المكاتب والمدارس في شبكات التواصل الاجتماعي للتوعية والتعريف بالاختبارات المركزية، والإجابة عن الاستفسارات، وعكس صورة إيجابية للمجتمع التعليمي.

وقدم المدير العام للتعليم في منطقة الرياض شكره وتقديره لوسائل الإعلام وحسابات التواصل الشخصية الهادفة والتي تتبنى نقل الصورة الايجابية الحقيقية لما يقوم به المعلمين والمعلمات في الميدان من جهود مخلصة وعظيمة مع أبنائنا وبناتنا من تعليم وتوعية مستشعرين الرسالة العظيمة المناطة بهم كما قدم شكره للقائمين على المنصات الإعلامية الرسمية للإدارة ومكاتب التعليم والمدارس، متطلعاً إلى أن تكون هذه المنصات حلقة وصل تفاعلية مع المجتمع بصورة مثالية وحضارية تعكس جودة العملية التعليمية والشراكة المجتمعية المثالية.