شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز: بدء رحلات «السعودية» إلى مطار أبها عبر المطار الجديد.. الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن مطار الملك عبدالعزيز بدء تشغيل رحلات الخطوط السعودية إلى مطار أبها (الصالة رقم 1)، عبر المطار الجديد، اعتبارا من الأحد القادم الموافق 14 أبريل الجاري. أعلن مطار الملك عبدالعزيز بدء تشغيل رحلات الخطوط السعودية إلى مطار أبها (الصالة رقم 1)، عبر المطار الجديد، اعتبارا من الأحد القادم الموافق 14 أبريل الجاري. وأوضح المطار عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الأربعاء) أن مجموع الوجهات سيصل إلى 20 وجهة عبر المطار الجديد. صور



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