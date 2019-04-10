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الملك سلمان يتسلم رسالة من الرئيس الإريتري

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، والمستشار السياسي للرئيس الإريتري يماني جبر آب، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين لهما اليوم (الأربعاء) في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل صالح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير الرئيس الإريتري، فيما حمّله خادم الحرمين الشريفين تحياته وتقديره لأفورقي.

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حضر اللقاء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إريتريا صقر بن سليمان القرشي.

صور

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صور


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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