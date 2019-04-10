شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتسلم رسالة من ملك المغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة، خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين له اليوم (الأربعاء) في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل بوريطة لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير جلالة ملك المغرب، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته.

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حضر اللقاء، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير مملكة المغرب لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.

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