خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من الرئيس الإرتيري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، رسالة من فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إرتيريا.

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وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - معالي وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح، والمستشار السياسي لفخامة الرئيس الإرتيري يماني جبر آب، خلال استقبال الملك المفدى لهما اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل معاليه لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير فخامة الرئيس الإرتيري، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لفخامته.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إرتيريا صقر بن سليمان القرشي.