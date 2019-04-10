السعودية | خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك المغرب

شكرا لقرائتكم خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، رسالة من ملك المغرب الملك محمد السادس.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمغرب ناصر بوريطة، خلال استقبال الملك له اليوم في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

هذا وحضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير مملكة المغرب لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.