، أمانة الطائف تزيل 1300 حاجز خرساني من الشوارع ،

محمد بن مسعود - الدمام - وضعتها جهات خدمية ولم تزلها بعد تنفيذ المشاريع

أزالت أمانة محافظة الطائف أكثر من 1300 حاجز خرساني "نيو جرسي" من أنحاء المدينة.

جاء ذلك في إطار حملة مكثّفة لإزالة الحواجز الخرسانية التي وضعتها الجهات الخدمية ولم تزلها من مواقعها بعد تنفيذ المشاريع، تزامناً مع تنفيذ الأمانة برنامج تحسين المشهد الحضري، ومبادرة إزالة المشوهات البصرية.

وكان أمين محافظة الطائف، المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ قد وجّه برفع الحواجز الخرسانية كافة التي انتهى الغرض من وضعها واستبدالها بأرصفة دائمة، مع إلزام جهات الخدمات بسرعة إنجاز أعمال التمديدات الخدمية ورفع الحواجز وتحرير الحركة المرورية.

وأوضحت أمانة الطائف في بيانٍ لها، أنها رفعت أكثر من 1300 حاجز خرساني كانت تستخدم لتحديد المسارات وتوجيه السيارات للشوارع البديلة، وأكدت أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على إزالة الحواجز المتبقية، ومتابعة المقاولين لحين إكمال أعمالهم.