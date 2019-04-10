، حريق وتسرب كيميائي بمستشفى بالرياض.. فرضية نفّذها "المدني" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن التمارين المجدولة في المواقع الحيوية والهامة لرفع الجاهزية

نفّذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تمرينًا فرضيًّا لحادث حريق وتسرب كيميائي بمستشفى الحمادي بحي النزهة، بمشاركة الجهات المعنية بتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني في مثل هذه الحوادث.

وتأتي هذه الفرضية ضمن التمارين المجدولة التي تُنَفّذ في المواقع الحيوية والهامة؛ بهدف رفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الحوادث، واختبار خطط المنشآت الصحية لمواجهة هذه الحالات، إضافة إلى تدريب العاملين بها على تطبيق خطط الإخلاء والتصرف السليم في أي حالة طارئة، والتأكد من كفاءة وعمل أنظمة السلامة والحماية من الحريق بهذه المنشآت.

وأكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض، تطبيق كافة أعمال الدفاع المدني في هذا التمرين من إطفاء، وإنقاذ، وإخلاء، وتطهير، وإسعاف، وإخلاء طبي؛ فيما شاركت الجهات المعنية بتنفيذ مهامها في مثل هذه الحالة.