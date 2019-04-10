، قصر اليمامة .. خادم الحرمين يتسلم رسالة من الرئيس الإرتيري ،

محمد بن مسعود - الدمام - سلمها له وزير الخارجية والمستشار السياسي خلال استقبال الملك لهما

تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة من الرئيس أسياس أفورقي؛ رئيس دولة إرتيريا.

قام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح؛ والمستشار السياسي للرئيس الإرتيري يماني جبر آب؛ خلال استقبال الملك المفدى لهما، اليوم، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقلا لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير الرئيس الإرتيري، فيما حمّلهما الملك المفدى تحياته وتقديره له.

حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إرتيريا صقر بن سليمان القرشي.