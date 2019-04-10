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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بعد مشيئة الله، اليوم، تنبيهاً من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تُصحب بنشاط في الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة.
تشمل الحالة: المدينة المنوّرة، ينبع، العيص، بدر، الرايس، اليتمة، الحناكية، والأجزاء المجاورة للمدينة المنورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار على أجزاءٍ من المدينة المنوّرةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-10
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بعد مشيئة الله، اليوم، تنبيهاً من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تُصحب بنشاط في الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة.
تشمل الحالة: المدينة المنوّرة، ينبع، العيص، بدر، الرايس، اليتمة، الحناكية، والأجزاء المجاورة للمدينة المنورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.
10 إبريل 2019 - 5 شعبان 1440
01:08 PM
تُصحب بزخات من البرد ورياح تحد من الرؤية وتستمر حتى التاسعة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بعد مشيئة الله، اليوم، تنبيهاً من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تُصحب بنشاط في الرياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة.
تشمل الحالة: المدينة المنوّرة، ينبع، العيص، بدر، الرايس، اليتمة، الحناكية، والأجزاء المجاورة للمدينة المنورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء اليوم.
، "الأرصاد": استمرار هطول الأمطار على أجزاءٍ من المدينة المنوّرة ،
المصدر : الخليج 365
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